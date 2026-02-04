Мигранты и антибиотики: Названы причины распространения сифилиса в России
Заболевания по типу сифилиса можно искоренить, если этим вопросом займутся в Госдуме, сказала НСН Татьяна Егорова.
Бесконтрольный прием антибиотиков, нелегальные мигранты и безграмотность общества приводят к распространенности сифилиса в России, сказала в эфире НСН дерматовенеролог Татьяна Егорова.
В России в 2025 году зафиксирован спад заболеваемости сифилисом на 16%, что прервало многолетнюю тенденцию к росту. По данным Росстата, с 2020 по 2024 год число новых случаев сифилиса в стране выросло на 63%, достигнув 25,1 тысячи случаев. Особенно резкий рост наблюдался среди мужчин старше 40 лет. Егорова отметила, что у нас в стране не принято просить справку от венеролога при начале любовных отношений.
«В России не принято у малознакомого человека, с которым завязались любовные отношения, просить справку от венеролога. Это очень плохо! Сейчас происходит бесконтрольное принятие антибиотиков, из-за чего возникает множество скрытых форм различных болезней. У того же сифилиса очень много скрытых форм. Иногда человек сам не знает, что болен. Сыпь, например, не всегда появляется даже на вторичной стадии. Сифилис — это очень тяжелая болезнь. Есть даже отдельные врачи, которые специализируются только на сифилисе», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, одной из причин распространенности сифилиса в России являются нелегальные мигранты, которые не прошли должного обследования при въезде в страну.
«Сифилис — это отдельная нозология, в которой нужно разбираться. Это очень сложные анализы. Люди, которые когда-то переболели сифилисом, ежегодно проверяются и сдают анализы. Бывает так, что заболевание возвращается. Еще 10 лет назад была вспышка сифилиса из-за нелегальных мигрантов. Сейчас то же самое! Половина нелегальных мигрантов необследованные. Те, кто легально приезжает, проходит и кожвен, и гепатит, и мазок, и туберкулез. Нелегалов у нас полно», — отметила специалист.
Она призвала депутатов Госдумы обратить внимание на морально-этическую проблему, связанную с отсутствием осознанности у россиян.
«Надо всех призывать требовать справки. Я не знаю, как это продвигать, готова чуть ли не с флагом идти и говорить об этом! Надо выдвигать инициативу в Госдуму! Это те заболевания, которые можно искоренить вообще, если каждый будет сознательный. У нас сейчас общество стало неосознанное, морально разложенное. Все привыкли к быстрым роликам, такое же практикуют и в сексуальной жизни. Это морально-этическая проблема, нравственная проблема, проблема безграмотности. Это многофункциональная проблема, над которой надо работать», — добавила Егорова.
Ранее эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский заявил НСН, что своевременное выявление ВИЧ-инфекции позволяет начать лечение и сократить передачу заболевания.
