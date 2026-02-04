В России в 2025 году зафиксирован спад заболеваемости сифилисом на 16%, что прервало многолетнюю тенденцию к росту. По данным Росстата, с 2020 по 2024 год число новых случаев сифилиса в стране выросло на 63%, достигнув 25,1 тысячи случаев. Особенно резкий рост наблюдался среди мужчин старше 40 лет. Егорова отметила, что у нас в стране не принято просить справку от венеролога при начале любовных отношений.

«В России не принято у малознакомого человека, с которым завязались любовные отношения, просить справку от венеролога. Это очень плохо! Сейчас происходит бесконтрольное принятие антибиотиков, из-за чего возникает множество скрытых форм различных болезней. У того же сифилиса очень много скрытых форм. Иногда человек сам не знает, что болен. Сыпь, например, не всегда появляется даже на вторичной стадии. Сифилис — это очень тяжелая болезнь. Есть даже отдельные врачи, которые специализируются только на сифилисе», — сказала собеседница НСН.