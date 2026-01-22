«Вопрос диагностики должен согласовываться с законодательством РФ. Пока у нас все обследования на ВИЧ являются добровольными, но за исключением нескольких групп, к которым относятся специалисты, работающие с инфекцией, доноры крови и органов. Позднее ввели также для поступающих на военную службу. Любые изменения требуют юридических консультаций. Чем больше организаций будут этим заниматься, тем больше количество обследованных. Это связано с тем, что хотят побольше людей с ВИЧ выявить, чтобы они начали своевременное лечение. Человек, который лечится, уже меньше передает инфекцию. Это основной мотив всех изменений», - пояснил он.

По его словам, клиники смогут легко получить лицензию, но по закону обследование проводится только бесплатно.

«Но количество обследуемых у нас и так растет. Здесь нужно тщательно выбирать, кого обследовать, а кого нет. Обследования на ВИЧ по закону у нас проводятся бесплатно. Поэтому вопрос, насколько увеличится число организаций, которые будут бесплатно этим заниматься. Лицензию можно получить, но какой интерес у организаций? Есть группы населения, которые рекомендуется обследовать, но это возможно только с их добровольного согласия», - добавил собеседник НСН.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что смертность от ВИЧ в России снизилась на 19% за пять лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

