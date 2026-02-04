Экономист Зубец заявил, что с помощью России Трамп хочет заработать много денег
Президент США Дональд Трамп вряд ли введёт дополнительные санкции против России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.
По его мнению, с помощью Москвы американский лидер намерен заработать порядка триллиона долларов за счёт совместных проектов, например, по редкоземельным металлам и российскому газу.
Эксперт отметил, что Вашингтону было предложено масштабное взаимодействие и задача Трампа сделать его максимально полезным для американского бизнеса. Введение же новых санкций будет только мешать.
«Задача Трампа – максимально быстро закончить украинский конфликт на приемлемых условиях и заняться зарабатыванием этих денег», — заключил Зубец.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что разговоры о новом пакете санкций против России – это попытка Трампа выглядеть крутым на фоне идущих переговоров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя
- Экономист Зубец заявил, что с помощью России Трамп хочет заработать много денег
- Угрозы Трампа ввести новые санкции против России сочли блефом
- Риелтор назвала текущую стоимость бывшей квартиры Долиной в Хамовниках
- «Похороны карьеры»: Эксперты о плохой продаже билетов на концерты Долиной
- Попова: Пляжи Анапы пока не готовы к открытию для отдыхающих
- Мигранты и антибиотики: Названы причины распространения сифилиса в России
- Умерла заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская
- Путин согласился на предложение Си Цзиньпина посетить Китай
- Адвокат защитила Гузееву и Собчак из-за «обмана» инвесторов на Бали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru