Экономист Зубец заявил, что с помощью России Трамп хочет заработать много денег

По его мнению, с помощью Москвы американский лидер намерен заработать порядка триллиона долларов за счёт совместных проектов, например, по редкоземельным металлам и российскому газу.

Эксперт отметил, что Вашингтону было предложено масштабное взаимодействие и задача Трампа сделать его максимально полезным для американского бизнеса. Введение же новых санкций будет только мешать.

«Задача Трампа – максимально быстро закончить украинский конфликт на приемлемых условиях и заняться зарабатыванием этих денег», — заключил Зубец.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что разговоры о новом пакете санкций против России – это попытка Трампа выглядеть крутым на фоне идущих переговоров.

