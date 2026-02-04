Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя
4 февраля 202617:50
Сергей Иванов был освобождён от должности спецпредставителя президента РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности спецпредставителя... по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», - говорится в указе.
На пост спецпредставителя Иванова назначили в 2016 году. До этого он возглавлял министерство обороны, а затем администрацию российского лидера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя
- Экономист Зубец заявил, что с помощью России Трамп хочет заработать много денег
- Угрозы Трампа ввести новые санкции против России сочли блефом
- Риелтор назвала текущую стоимость бывшей квартиры Долиной в Хамовниках
- «Похороны карьеры»: Эксперты о плохой продаже билетов на концерты Долиной
- Попова: Пляжи Анапы пока не готовы к открытию для отдыхающих
- Мигранты и антибиотики: Названы причины распространения сифилиса в России
- Умерла заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская
- Путин согласился на предложение Си Цзиньпина посетить Китай
- Адвокат защитила Гузееву и Собчак из-за «обмана» инвесторов на Бали
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru