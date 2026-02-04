Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя

Сергей Иванов был освобождён от должности спецпредставителя президента РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности спецпредставителя... по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», - говорится в указе.

На пост спецпредставителя Иванова назначили в 2016 году. До этого он возглавлял министерство обороны, а затем администрацию российского лидера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

