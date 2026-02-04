Россиян призвали не использовать алкоголь при переохлаждении

Алкоголь не подходит для того, чтобы согреться при переохлаждении. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения Александр Калюжин.

Врач назвала подштанники способом снизить риск простатита

Он указал, что спиртное не горевает, а увеличивает потерю тепла. При этом параллельно снижается самоконтроль, что «повышает риск переохлаждения и травм».

По его словам, сильно замёрзшего человека следует завести в тёплое помешение и переодеть в сухую одежду, дать ему тёплое питье и небольшой перекус с углеводами, например, чай или суп.

«Важно согревать область груди и спины... помогут теплая куртка или плед, тёплыйдуш либо грелка... Умеренная физическая активность в помещении также ускоряет согревание», - подчеркнул Калюжин.

Эксперт добавил, что если человек регулярно замерзает без очевидных причин, то в данном случае лучше обратиться к врачу.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил «Радиоточке НСН», что простуда может стать следствием переохлаждения в офисе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭкспертыМорозАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры