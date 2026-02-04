Россиян призвали не использовать алкоголь при переохлаждении

Он указал, что спиртное не горевает, а увеличивает потерю тепла. При этом параллельно снижается самоконтроль, что «повышает риск переохлаждения и травм».

По его словам, сильно замёрзшего человека следует завести в тёплое помешение и переодеть в сухую одежду, дать ему тёплое питье и небольшой перекус с углеводами, например, чай или суп.

«Важно согревать область груди и спины... помогут теплая куртка или плед, тёплыйдуш либо грелка... Умеренная физическая активность в помещении также ускоряет согревание», - подчеркнул Калюжин.

Эксперт добавил, что если человек регулярно замерзает без очевидных причин, то в данном случае лучше обратиться к врачу.

