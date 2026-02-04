Путин согласился на предложение Си Цзиньпина посетить Китай

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине 2026 года. Как сообщает RT, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог

По его словам, главы государств планируют провести двусторонние встречи на полях различных международных мероприятий, в том числе в рамках ШОС и БРИКС.

«Лидер КНР также пригласил Путина на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне в ноябре», - добавил Ушаков.

Ранее Путин по видеосвязи поздравил лидера и народ Китая с Новым годом и наступающим Праздником весны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Юрий УшаковСи ЦзиньпинКитайВладимир ПутинРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры