Путин согласился на предложение Си Цзиньпина посетить Китай

По его словам, главы государств планируют провести двусторонние встречи на полях различных международных мероприятий, в том числе в рамках ШОС и БРИКС.

«Лидер КНР также пригласил Путина на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне в ноябре», - добавил Ушаков.

Ранее Путин по видеосвязи поздравил лидера и народ Китая с Новым годом и наступающим Праздником весны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

