«Износ как в такси»: Врач объяснил разочарованность пациентов в медицинской помощи
Михаил Андрочников заявил НСН, что большая часть среднего медперсонала сегодня все еще получает 40-50 тысяч рублей, работая на полторы ставки.
Разочарованность врачами в обществе объясняется многими факторами: это и сохраняющийся дефицит кадров, и выгорание врачей, и обещанные с экранов телевизора технологии, которые в итоге не упрощают жизнь пациентов. Об этом НСН рассказал зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников.
Россияне стали реже посещать государственные клиники и занимаются самолечением, пишут «Ведомости». Отмечается, что каждый второй гражданин критикует качество медицинского обслуживания в стране. В частности, люди недовольны нехваткой персонала, компетенциями медработников и долгим ожиданием записи. Андрочников объяснил, почему так происходит.
«Это отражает ситуацию, которая сегодня складывается в здравоохранении. Общий вектор идет в сторону формализации отношений больного и врача. Функции внутри системы врач-медицинская сестра, врач-фельдшер перераспределяются в попытке освободить их от излишней нагрузки. Сказать, помогает это или нет, пока сложно. Потому что в реальности у нас сохраняется дефицит кадров. Большинство врачей продолжает работать на полторы ставки. Две-трети медицинского персонала получают 40-50 тысяч рублей. Это говорит о том, что они быстрее изнашиваются, выгорают. Формализация их функций, следование жестким алгоритмам, избегание сложных ситуаций и циничное отношение к больному – все это синдромы выгорания. Если вы пускаете автомобиль в такси, то после 4-5 лет его можно выкидывать. Вот такой износ как в такси в здравоохранении уже много лет, от этого и все кадровые проблемы», - рассказал он.
Также Андрочников раскрыл, что часто ожидания пациентов от врачей не совпадают с реальностью по ряду причин, в числе которых сложности в адаптации к новым цифровым системам и популистские лозунги с экранов о медицинских прорывах.
«Также есть определенный момент завышенных ожиданий пациентов от врачей. У нас люди во власти делают какие-то обещания, что все станет легче и доступнее. Но некоторые вещи, которые реализуются в здравоохранении в том числе, не приносят результата. Люди приходят за одним, а уходят – с другим. Им говорят, что все оптимизировано и цифровизировано, а потом оказывается, что свободный прием лишь через две недели. Люди приходят в поликлинику и не могут у автомата сами записаться к врачу. Постоянно появляются новости о том, что найден тот или иной метод лечения, внедрены новейшие технологии. Но в систему это входит не всегда, и люди приходят, надеясь на что-то такое необычное, а там, оказывается, этого нет», - пояснил собеседник НСН.
При этом врач отметил, что понимает и пациентов, так как сам был в этой роли и не получал качественную медицинскую помощь.
«Я сам сталкивался с тем, что врачи не могли поставить мне верный диагноз. Но так как я врач, я это замечал и ходил перепроверять к другим врачам. Так что такое тоже есть, и здесь пациенты абсолютно правы: ходят по разным докторам и только со второго, с третьего раза получают адекватный диагноз», - подытожил он.
Ранее заслуженный врач России Владимир Круглый, член Совета Федерации от Орловской области с 2014 по 2023 год заявил НСН, что сегодня средний медперсонал уходит из профессии из-за тяжелых условий и невысокой зарплаты. Он отметил, что медикам необходимо увеличивать социальную поддержку, обеспечивать их жильем и достойным заработком.
