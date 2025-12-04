Разочарованность врачами в обществе объясняется многими факторами: это и сохраняющийся дефицит кадров, и выгорание врачей, и обещанные с экранов телевизора технологии, которые в итоге не упрощают жизнь пациентов. Об этом НСН рассказал зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников.

Россияне стали реже посещать государственные клиники и занимаются самолечением, пишут «Ведомости». Отмечается, что каждый второй гражданин критикует качество медицинского обслуживания в стране. В частности, люди недовольны нехваткой персонала, компетенциями медработников и долгим ожиданием записи. Андрочников объяснил, почему так происходит.

«Это отражает ситуацию, которая сегодня складывается в здравоохранении. Общий вектор идет в сторону формализации отношений больного и врача. Функции внутри системы врач-медицинская сестра, врач-фельдшер перераспределяются в попытке освободить их от излишней нагрузки. Сказать, помогает это или нет, пока сложно. Потому что в реальности у нас сохраняется дефицит кадров. Большинство врачей продолжает работать на полторы ставки. Две-трети медицинского персонала получают 40-50 тысяч рублей. Это говорит о том, что они быстрее изнашиваются, выгорают. Формализация их функций, следование жестким алгоритмам, избегание сложных ситуаций и циничное отношение к больному – все это синдромы выгорания. Если вы пускаете автомобиль в такси, то после 4-5 лет его можно выкидывать. Вот такой износ как в такси в здравоохранении уже много лет, от этого и все кадровые проблемы», - рассказал он.