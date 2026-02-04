Риелтор назвала текущую стоимость бывшей квартиры Долиной в Хамовниках

По её словам, Хамовники - это один из самых престижных районов Москвы. Средняя цена за квадратный метр жилья здесь составляет не менее 1,8 млн рублей.

Эксперт отметила, что на стоимость также влияют престижность дома, находящегося в 10 минутах ходьбы от Парка Горького, и ремонт, который «в случае Долиной морально устарел».

«В общем, если посчитать, то на сегодняшний день... цена за квартиру в 236 квадратных метров... составит 424,8 млн рублей», — заключила Радыш.

Ранее Долина заявила, что после выселения из квартиры в Хамовниках снимает жильё в аренду, так как средств на покупку своего пока не хватает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

