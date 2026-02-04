Заявления в публичном поле о новом пакете санкций против России – это попытка президента США Дональда Трампа выглядеть крутым на фоне идущих переговоров, а также демонстрация позиции силы. Такое мнение в беседе с НСН высказал политолог-американист Константин Блохин.

Против России готов новый пакет санкций, однако США пока его еще не вводят, так как ожидают уступок со стороны РФ в переговорах, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Напомним, что тем временем 4–5 февраля в Абу-Даби проходит новый раунд переговоров России, Украины и США. Блохин усомнился, что эти санкции вообще будут введены.