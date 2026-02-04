Угрозы Трампа ввести новые санкции против России сочли блефом
Константин Блохин рассказал НСН, что Штатам сейчас контрпродуктивно вводить новые санкции против РФ, но Трамп не упускает возможность показать, что он «крутой ястреб».
Заявления в публичном поле о новом пакете санкций против России – это попытка президента США Дональда Трампа выглядеть крутым на фоне идущих переговоров, а также демонстрация позиции силы. Такое мнение в беседе с НСН высказал политолог-американист Константин Блохин.
Против России готов новый пакет санкций, однако США пока его еще не вводят, так как ожидают уступок со стороны РФ в переговорах, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Напомним, что тем временем 4–5 февраля в Абу-Даби проходит новый раунд переговоров России, Украины и США. Блохин усомнился, что эти санкции вообще будут введены.
«Они не вводят их, потому что, во-первых, идут переговоры, а это было бы контрпродуктивно. Их задача наоборот стимулировать переговорный процесс. Во-вторых, вообще не факт, что они введут эти санкции. Это, наверное, в большей степени попытка Трампа выглядеть крутым парнем, потому что это показатель того, что он разговаривает с Россией посредством силы. Мол, если не будете вести переговоры, мы тогда против вас наложим санкции. Недавно тут и сенатор Линдси Грэм (Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) призвал отправить на Украину ракеты «Томагавк» и так далее. То есть это попытка выглядеть ястребом во внутриполитическом контуре», - рассказал он.
Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает введение ограничений на импорт российских металлов, включая иридий, родий, платину и медь. Возможные меры рассматриваются на фоне дефицита этих ресурсов на мировом рынке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
