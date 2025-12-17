В Госдуме объяснили, почему получить липовую медсправку сегодня почти невозможно
Алексей Куринный заявил НСН, что подделать медсправку сегодня могут разве что по каким-то безобидным причинам, например, для похода в бассейн, но это редкие случаи.
Уголовная ответственность за последствия от предоставления поддельной справки о здоровье уже имеется, более того, данные об алкоголизме и наркомании того или иного человека содержатся в специальных реестрах, так что врачи сегодня особенно не рискуют такими делами. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный.
В Уголовный кодекс могут ввести ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Законопроект поддержал кабмин, пишут «Известия». Речь идет, например, о туберкулезе, гепатите, ВИЧ, психических расстройствах. Уточняется, что сейчас есть статья за подделку документов в целом, но она не прикрывает лазейку для поддельных медицинских справок, которые позволяют людям с инфекционными или социально опасными заболеваниями скрыть свое состояние. Куринный отметил, что обычно к подделке справок прибегают по «безобидным» причинам.
«Даже у правоохранительных органов нет информации, какое количество поддельных медицинских справок сегодня выдается. Чаще всего это безобидный вариант: поход в бассейн, посещение медицинских учреждений с какими-то целями. Такая проблема, может быть, есть где-то локально, но системно не стоит. Может быть, где-то какой-то нерадивый медицинский работник захочет подзаработать, но подавляющее большинство рисковать не будет. Потому что уголовная ответственность, если в результате подделки наступили какие-то последствия, уже предусмотрена. У нас есть реестры, регистры. И, например, если мы говорим о страдающих алкоголизмом, либо о наркомании, там уже эти данные содержатся, их оттуда убрать нельзя. Точно так же получить в частном центре такую справку тоже невозможно, они практически все сегодня централизованы на государственную систему», - рассказал он.
При этом депутат затруднился ответить, как в новой статье должны ранжироваться заболевания.
«Не могу вам сказать, надо автора законопроекта спросить, потому что ранжировать в Уголовном кодексе по заболеваниям - пока такой практики не было», - отметил он.
Также Куринный подчеркнул, что в этой ситуации всегда виноваты две стороны: и покупатель, и изготовитель или продавец такой справки.
«Здесь виновны две стороны. И тот, кто выдает поддельную справку, и тот, кто использует ее для того, чтобы получить какие-то дополнительные права. Поэтому обе стороны будут или должны быть наказаны. Почему сложно по месту предъявления распознать "подделку"? Вообще особенной защиты у этих документов нет, если честно. Они на обычных бланках выписываются. Там стоит подпись и печать врача, может быть, медицинской организации и все», - заметил Куринный.
