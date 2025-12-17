Уголовная ответственность за последствия от предоставления поддельной справки о здоровье уже имеется, более того, данные об алкоголизме и наркомании того или иного человека содержатся в специальных реестрах, так что врачи сегодня особенно не рискуют такими делами. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный.

В Уголовный кодекс могут ввести ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Законопроект поддержал кабмин, пишут «Известия». Речь идет, например, о туберкулезе, гепатите, ВИЧ, психических расстройствах. Уточняется, что сейчас есть статья за подделку документов в целом, но она не прикрывает лазейку для поддельных медицинских справок, которые позволяют людям с инфекционными или социально опасными заболеваниями скрыть свое состояние. Куринный отметил, что обычно к подделке справок прибегают по «безобидным» причинам.