Попова: Пляжи Анапы пока не готовы к открытию для отдыхающих

Пляжи Анапы пока не готовы к открытию для отдыхающих. Об этом в ходе пленарного заседания в Совете Федерации заявила глав Роспотребнадзора Анна Попова.

Россиянам посоветовали уже сейчас бронировать летний отдых в Анапе

По её словам, предпринимаются значительные усилия для очистки пляжей и результат есть, «но он недостаточен».

«Но время до курортного сезона ещё есть», — заключила она.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил «Радиоточке НСН», что грядущим летом в Анапе возможен полноценный пляжный сезон, если не случится новых разливов мазута с затонувших танкеров.

ФОТО: Ирина Иванчук
