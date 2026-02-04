Попова: Пляжи Анапы пока не готовы к открытию для отдыхающих

По её словам, предпринимаются значительные усилия для очистки пляжей и результат есть, «но он недостаточен».

«Но время до курортного сезона ещё есть», — заключила она.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил «Радиоточке НСН», что грядущим летом в Анапе возможен полноценный пляжный сезон, если не случится новых разливов мазута с затонувших танкеров.