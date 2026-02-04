Умерла заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская

В театре отметили, что «лиризм, глубина и обаяние» Чиповской проявились с первых её шагов на сцене. Она была «одной из самых ярких актрис своего поколения».

«Глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что о дате и времени прощания с артисткой будет объявлено дополнительно.

Ранее в возрасте 89 лет умерла телеведущая и диктор, преподаватель Высшей национальной Школы телевидения Светлана Жильцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

