Умерла заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская

Заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская умерла в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Вахтангова, в труппу которого актрису приняли в 1980 году.

В театре отметили, что «лиризм, глубина и обаяние» Чиповской проявились с первых её шагов на сцене. Она была «одной из самых ярких актрис своего поколения».

«Глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что о дате и времени прощания с артисткой будет объявлено дополнительно.

Ранее в возрасте 89 лет умерла телеведущая и диктор, преподаватель Высшей национальной Школы телевидения Светлана Жильцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
