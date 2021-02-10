Вирусолог раскритиковал власти РФ за отсутствие данных по вакцинации от COVID-19

«В России нет данных о том, сколько людей в стране переболело коронавирусом, у скольких есть антитела к этой болезни. Вакцинация здесь играет малую роль, так как провакцинировано небольшое число людей. И вообще мы плохо понимаем, сколько людей в России получили вакцину - нет данных ни по регионам, ни в целом по стране. А такие сведения стоило бы давать регулярно. В США, кстати, такая статистика есть. В России же есть приблизительная статистика по отдельным группам людей, из которой следует, что 50-60% студентов имеют антитела, примерно столько же, по данным компании "Инвитро", есть среди ее клиентов, которые сдают кровь на антитела. Но это не средняя по стране», - отметил Чепурнов.

Иммунолог пояснил, что статистику «Инвитро» нельзя экстраполировать на всю страну, потому что среди этих случаев могут быть повторно обратившихся, которые просто хотят отследить динамику по числу антител. Однако все они будут зафиксированы в компании как новый случай.

«Ну вот если из этих неполных данных попытаться построить среднюю, ну давайте подумаем, что у нас 30% людей с иммунитетом. А для коллективного иммунитета нам надо 70%. Поэтому я бы пока не разгонялся с отказом от масок», - сказал Чепурнов.

Он пояснил, что причина нынешнего спада заболевания неясна. Сейчас число вновь выявленных больных примерно вдвое меньше пиковых значений почти в 30 тысяч в декабре. Это можно объяснить как фактором межсезонья, ведь коронавирус – сезонное заболевание с весенними и осенними всплесками, так и действием коллективного иммунитета, пусть он пока и на уровне в 30%.

Ранее в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в России уже фактически достигли коллективного иммунитета в 70-75% естественным путем, то есть без помощи вакцинации, а потому ограничительные меры в стране более не нужны и их можно снимать.

За минувшие сутки в России выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 4 012 710 случаев коронавируса. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 441. Далее следуют Санкт-Петербург, где 1 169 тысячи новых инфицированных и Московская область – там 650 новых зараженных.

