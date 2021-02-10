Иммунолог рассказал, когда регионы России смогут отменить масочный режим

«Мы знаем, что эпидемия останавливается при 70% людей в регионе, имеющих иммунитет. Эти люди уже не способны заразиться и заразить кого-либо. Это та самая коллективная иммунная прослойка, достаточная, чтобы остановить эпидемию. Чтобы подсчитать ее текущий размер, нужно к количеству людей, уже контактировавших с вирусом, по данным положительных тестов ПЦР, выборочных тестов на антитела - прибавить вакцинированных. При этом не надо забывать тех, кто переболел в невидимой форме. Их обычно в 10 раз больше чем выявленных зараженных. Это мы знаем по опыту других эпидемий. И у нас получится некоторая цифра, которую надо соотнести с численностью населения территории. Каждый регион это может у себя легко посчитать», отметил он.

Жители столичного региона смогут снять маски к началу лета, полагает иммнуолог.

«(Мэр Москвы) Сергей Собянин недавно сообщил, что в Москве, по сведениям Роспотребнадзора, уже более 50% жителей имеют иммунитет к SARS-COV-2. Я считаю, что в Москве и области к маю – июню, учитывая нарастающую вакцинацию, коллективный иммунитет достигнет отметки в 70-80%, и маски можно будет, действительно, оставить только в рекомендациях», - уточнил Жемчугов.

С конца января суточный прирост заразившихся коронавирусом в Удмуртии начал резко снижаться. 21 января в республике было 190 новых заболевших, ко 2 февраля показатель упал до 90 человек. Уровень заболеваемости COVID-19 в последние дни заметно снижается и в целом по России.

