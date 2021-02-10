Иммунолог рассказал, когда регионы России смогут отменить масочный режим

Доктор медицинских наук в эфире НСН связал снятие масочного режима с уровнем коллективного иммунитета и объяснил, как его подсчитать.

В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение масок. Это объясняется тем, что многие жители уже переболели коронавирусом. Масочный режим в республике станет рекомендательным.

Удмуртия - первый российский регион, где маски в этом году сделали необязательными.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН назвал формулу, при соответствии которой и другие российские регионы смогут отменить масочный режим.

Победа откладывается? Россиян предупредили о повторных заражениях COVID-19 к лету

«Мы знаем, что эпидемия останавливается при 70% людей в регионе, имеющих иммунитет. Эти люди уже не способны заразиться и заразить кого-либо. Это та самая коллективная иммунная прослойка, достаточная, чтобы остановить эпидемию. Чтобы подсчитать ее текущий размер, нужно к количеству людей, уже контактировавших с вирусом, по данным положительных тестов ПЦР, выборочных тестов на антитела - прибавить вакцинированных. При этом не надо забывать тех, кто переболел в невидимой форме. Их обычно в 10 раз больше чем выявленных зараженных. Это мы знаем по опыту других эпидемий. И у нас получится некоторая цифра, которую надо соотнести с численностью населения территории. Каждый регион это может у себя легко посчитать», отметил он.

Жители столичного региона смогут снять маски к началу лета, полагает иммнуолог.

«(Мэр Москвы) Сергей Собянин недавно сообщил, что в Москве, по сведениям Роспотребнадзора, уже более 50% жителей имеют иммунитет к SARS-COV-2. Я считаю, что в Москве и области к маю – июню, учитывая нарастающую вакцинацию, коллективный иммунитет достигнет отметки в 70-80%, и маски можно будет, действительно, оставить только в рекомендациях», - уточнил Жемчугов.

С конца января суточный прирост заразившихся коронавирусом в Удмуртии начал резко снижаться. 21 января в республике было 190 новых заболевших, ко 2 февраля показатель упал до 90 человек. Уровень заболеваемости COVID-19 в последние дни заметно снижается и в целом по России.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусЗащитная маска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры