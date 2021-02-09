В Удмуртии отменяют обязательный масочный режим

Масочный режим будет носить "рекомендательный характер". В среду 10 февраля будет возобновлен режим работы заведений общепита, кинотеатров, театров, и прочих учреждений для досуга и отдыха. По словам Бречалова, в республике будут разрешено проведение соревнований, зрители смогут на них присутствовать при условии соблюдения 50% от общей заполняемости зала.

Также в Удмуртии вернутся торжественные церемонии бракосочетания: на них можно будет пригласить до 20 гостей. Родители смогут присутствовать на мероприятиях в детских садах, решить вопрос посещения смогут сами родители и сотрудники образовательных учреждений. Также будут возобновлены занятия в детских секциях и кружках,

По словам главы республики, ситуация с коронавирусной инфекцией является "контролируемой" и "стабильной". По данным Бречалова, 982 койки в регионе свободны. Власти региона планируют сохранить для лечения больных COVID-19 более 1000 свободных мест.

