Сегодня дети в основном страдают от избыточного веса, потому что потребляют одни углеводы и очень мало двигаются, это и приводит к развитию у них РПП. Об этом НСН заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

В России стали чаще диагностировать у школьников расстройства пищевого поведения (РПП), пишут «Известия». Речь идет прежде всего об анорексии и булимии. Так, по последним данным, ими могут страдать до 4,5% подростков, то есть практически каждый 20-й. Продеус раскрыл, откуда у детей берутся проблемы с питанием.