«Поголодайте два дня и сами узнаете, каково это. Выработка белков в организме, как и любых других средств – жиров, углеводов зависит от генетики, от рациона и среды, больше ни от чего. Искусственная выработка веществ, повышающих тонус и вес, либо уменьшающих, связана с теми же, мягко говоря, мероприятиями, отличными от обычного питания организма, речь о так называемых диетах. Когда актер Сергей Бурунов похудел минимум на 10 кг, что он делал? Он не ел по 16 часов – последний прием пищи самое позднее в 17 часов, следующий – не ранее 9 часов утра. За месяц и похудел – без всякого приема препаратов. Организм сам знает, что ему делать. Всегда, когда возникают какие-то вопросы, вы спросите собственный организм – надо ли это делать и как? Не врачей, не диетологов. У меня сейчас есть несколько диетологов, эндокринологов весом под 120 кг. Их так смешно спрашивать, потому что у них живот больше чем я в два раза, и они будут мне излагать «как надо», - заметил собеседник НСН.

Авторы исследования подчёркивают, что понимание механизма работы этого «скрытого переключателя» важно не только для снижения веса, но также для лечения диабета и метаболических расстройств, поскольку контроль за питанием напрямую связан с уровнем глюкозы в крови и обменом жиров. Следующим шагом исследователей станет изучение влияния генетических и экологических факторов на работу данных нейронных цепей, а также разработка безопасных методов стимуляции «переключателя» у человека для контроля аппетита.

