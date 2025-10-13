На аукционе в Монако продадут посмертную маску Высоцкого
Посмертную маску актера, поэта и барда Владимира Высоцкого продадут на аукционе в Монако, ее приблизительная стоимость оценивается в 100-120 тысяч евро. Об этом сообщил аукционный дом Hermitage Fine Art.
Отмечается, что маска была отлита в 1980 году под руководством последней жены Высоцкого актрисы Марины Влади.
«Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», - указано в описании лота.
На предмет нанесены инициалы Марины Влади и год создания. Маска уйдет с молотка 21 октября.
Ранее на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали крупнейший из известных попадавших на Землю фрагментов Марса. Лот обошелся покупателю в рекордные $5,296 млн, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп выразил готовность помирить Пакистан и Афганистан
- На аукционе в Монако продадут посмертную маску Высоцкого
- ЧФ РФ опроверг данные о неисправности подлодки «Новороссийск»
- «Обидно и непонятно»: Аркус рассказала о фильме, который Минкульт снял с проката
- Доктор Продеус объяснил, как родители формируют у детей РПП
- Каллас приехала в Киев на переговоры о финансовой и военной поддержке
- В Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли три человека
- ЦБ призвали не возобновлять «неадекватное» голосование за символ для банкноты ₽500
- Фильму Любови Аркус «Родители тут рядом» отказали в прокате
- ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru