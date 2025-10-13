На аукционе в Монако продадут посмертную маску Высоцкого

Все 20 израильских заложников переданы в секторе Газа сотрудникам МККК Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа Медведев: Поставка Украине ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех Около 35 тысяч иностранных граждан выдворены из России в этом году за нарушение миграционного законодательства Научное оборудование NASA неожиданно приземлилось на пшеничном поле в Техасе