На аукционе в Монако продадут посмертную маску Высоцкого

Посмертную маску актера, поэта и барда Владимира Высоцкого продадут на аукционе в Монако, ее приблизительная стоимость оценивается в 100-120 тысяч евро. Об этом сообщил аукционный дом Hermitage Fine Art.

Отмечается, что маска была отлита в 1980 году под руководством последней жены Высоцкого актрисы Марины Влади.

«Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», - указано в описании лота.

На предмет нанесены инициалы Марины Влади и год создания. Маска уйдет с молотка 21 октября.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
