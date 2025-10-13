ЧФ РФ опроверг данные о неисправности подлодки «Новороссийск»

Черноморский флот России опроверг сведения о том, что российская дизель-электрическая подлодка «Новороссийск» всплыла у берегов Франции в связи с неисправностью. Об этом говорится в заявлении ЧФ.

Флот обратил внимание, что ряд СМИ сообщили о якобы имевшей место неисправности субмарины и ее экстренном всплытии. Подлодку заметили в надводном положении у берегов Бретани, отмечает «Свободная пресса».

«Информация... не соответствует действительности», — подчеркивается в релизе.

По данным ЧФ, «Новороссийск» недавно закончила выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Сейчас подлодка совершает межфлотский переход и следует через пролив Ла-Манш в надводном положении в соответствии с международными правилами судоходства.

