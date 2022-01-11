«Локдаун вводить уже поздно»: Альтштейн о новой волне омикрон-штамма

России не имеет смысла изолироваться от внешнего мира, несмотря на прогнозы Европейского бюро ВОЗ о том, что в ближайшие полтора-два месяца более половины населения Европы заразятся омикрон-штаммом коронавируса, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Закрывать границы уже достаточно бессмысленно. «Омикрон» распространился уже во всех станах, в том числе и в России, в довольно большом количестве. А там, где он не проявился, он проявится и для этого уже не нужно ничего заносить со стороны», - отметил он.

При этом Альтштейн призвал россиян к соблюдению тех мер, которые были введены в стране уже более года назад.

«Ничего менять в наших противоэпидемических мерах не нужно, кроме того, чтобы эти меры, наконец, соблюдались. Это и ношение масок, и дистанцирование, и мытьё рук, и самоизоляция, и так далее – всё это правильные меры и они как были, пусть так и остаются», - считает вирусолог.