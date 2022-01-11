«Локдаун вводить уже поздно»: Альтштейн о новой волне омикрон-штамма
Омикрон-штамм уже покорил весь мир и введение локдауна не имеет смысла, заявил НСН вирусолог Анатолий Альтштейн.
России не имеет смысла изолироваться от внешнего мира, несмотря на прогнозы Европейского бюро ВОЗ о том, что в ближайшие полтора-два месяца более половины населения Европы заразятся омикрон-штаммом коронавируса, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Закрывать границы уже достаточно бессмысленно. «Омикрон» распространился уже во всех станах, в том числе и в России, в довольно большом количестве. А там, где он не проявился, он проявится и для этого уже не нужно ничего заносить со стороны», - отметил он.
При этом Альтштейн призвал россиян к соблюдению тех мер, которые были введены в стране уже более года назад.
«Ничего менять в наших противоэпидемических мерах не нужно, кроме того, чтобы эти меры, наконец, соблюдались. Это и ношение масок, и дистанцирование, и мытьё рук, и самоизоляция, и так далее – всё это правильные меры и они как были, пусть так и остаются», - считает вирусолог.
Говоря о прогнозах быстрого распространения омикрон-штамма и его летальности, собеседник «Радиоточки НСН» с уверенностью признал новый вирус менее опасным, чем его предшественники.
«Этот штамм всё-таки, менее смертелен, чем «дельта» и предыдущие штаммы. Летальность ниже, но поскольку уровень заболеваемости будет большим, а он, скорее всего, будет большим, конечно и смертей будет довольно много. Но я не думаю, что на медицинские учреждения будет большое давление, так как большая часть заболевания будет протекать относительно легко и скорее всего в домашних условиях. Тяжёлой формы будет не более 10% от общей заболеваемости и только эти заболевшие попадут в больницу», - спрогнозировал медик.
Возвращаясь к данным Европейского отделения ВОЗ по распространению омикрон-штамма на половину населения континента, российский вирусолог успокоил европейцев своим прогнозом.
«Европейсккие страны легче перенесут это распространение потому, что они хорошо вакцинированы и лучше соблюдают противоэпидемические меры. Сейчас я подсчитываю летальность в той же Великобритании, где очень сильная заболеваемость, но она составляет 0.01%. Это хорошо привитая страна и в других хорошо привитых странах Европы летальность будет низкой», - заключил Альтштейн.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что в России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса и призвал граждан к обязательной вакцинации и соблюдению всех необходимых мер борьбы с вирусом.
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