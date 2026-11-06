В НАТО признали, что не могут на 100% защититься от российского оружия

НАТО не обладает стопроцентной защитой от оружия, подобного российскому. Об этом заявил командующий объединенными силами альянса Инго Герхарц, отвечающий за оборону в центре и на востоке Европы, в беседе с Times.

Главком НАТО заявил, что можно избежать войны с Россией

Герхарц обратил внимание на темпы производства Россией реактивных беспилотников, крылатых и баллистических ракет, пишет RT.

«От них мы не можем защититься на 100%», - указал командующий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда никому не угрожала и не угрожает, Москва стремится к сотрудничеству.

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ФОТО: РИА Новости
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