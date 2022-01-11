В ВОЗ заявили, что за два месяца «омикроном» заразится половина Европы

Он сослался на прогноз американского Института показателей здоровья и их оценки (IHME) и отметил, что благодаря своим мутациям «омикрон» легче прикрепляется к человеческим клеткам.

Эксперт отметил, что заражение новым штаммом грозит также ранее переболевшим и вакцинированным.

Клюге призвал страны, в которых пока не выявлен «омикрон», обеспечить качественными масками все группы риска, а также ускорить вакцинацию граждан как базовыми, так и бустерными дозами вакцины от COVID-19.

Ранее заместитель директора по научной работе национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России в конце января-начале февраля ожидается подъём заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон», сообщает Ura.ru.

