В ВОЗ заявили, что за два месяца «омикроном» заразится половина Европы

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в ближайшие полтора-два месяца новым штаммом COVID-19 «омикрон» заразятся более половины населения Европы, сообщает РБК.

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Он сослался на прогноз американского Института показателей здоровья и их оценки (IHME) и отметил, что благодаря своим мутациям «омикрон» легче прикрепляется к человеческим клеткам.

Эксперт отметил, что заражение новым штаммом грозит также ранее переболевшим и вакцинированным.

Клюге призвал страны, в которых пока не выявлен «омикрон», обеспечить качественными масками все группы риска, а также ускорить вакцинацию граждан как базовыми, так и бустерными дозами вакцины от COVID-19.

Ранее заместитель директора по научной работе национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России в конце января-начале февраля ожидается подъём заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусВОЗОмикрон-штамм
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