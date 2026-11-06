Юристы Долиной планируют подать иски к 18 компаниям

Юристы певицы Ларисы Долиной намерены подать иски к ряду компаний, незаконно использующих имя народной артистки. Об этом рассказал РИА Новости продюсер исполнительницы Сергей Пудовкин.

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По его словам, уже подготовлен список из 18 компаний.

«Нельзя использовать публичное имя человека для извлечения прибыли без согласия, договора и разрешения», - отмечает Пудовкин.

Ранее продюсер рассказал, что юристы Долиной будут круглосуточно отслеживать упоминания певицы в социальных сетях, проверять материалы с ее участием и подавать иски за оскорбления и попытки навредить репутации артистки.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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