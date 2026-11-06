Юристы Долиной планируют подать иски к 18 компаниям
Юристы певицы Ларисы Долиной намерены подать иски к ряду компаний, незаконно использующих имя народной артистки. Об этом рассказал РИА Новости продюсер исполнительницы Сергей Пудовкин.
По его словам, уже подготовлен список из 18 компаний.
«Нельзя использовать публичное имя человека для извлечения прибыли без согласия, договора и разрешения», - отмечает Пудовкин.
Ранее продюсер рассказал, что юристы Долиной будут круглосуточно отслеживать упоминания певицы в социальных сетях, проверять материалы с ее участием и подавать иски за оскорбления и попытки навредить репутации артистки.
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