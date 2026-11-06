Врач рассказал, какое мясо лучше всего поднимает гемоглобин
Наиболее полезными при подтвержденном дефиците железа считаются нежирная говядина и другое красное мясо, однако продукты не заменят лечения анемии. Об этом сообщил «Газете.Ru» терапевт «СМ-Клиника» Максим Губка.
По его словам, при связанном с дефицитом железа снижением гемоглобина полезны красное мясо и субпродукты. В них содержится гемовое железо, которое усваивается лучше, чем железо из круп, овощей и бобовых. Наиболее подходящие варианты - нежирная говядина, телятина, баранина, дичь. Кроме того, железо содержится в свинине и темном мясе индейки, его количество зависит от конкретной части туши. Губка подчеркнул, что больше всего железа среди мясных продуктов — в печени и субпродуктах, но есть печень ежедневно не стоит, поскольку они богата витамином А, избыток которого может быть опасен.
«Беременным и женщинам, планирующим беременность, печень и продукты из нее обычно не рекомендуются из-за высокого содержания ретинола», — предупредил эксперт.
Для повседневного рациона подойдет порция нежирного красного мяса весом около 100–150 граммов в готовом виде несколько раз в неделю. Этот продкут следует чередовать с рыбой, птицей, яйцами, бобовыми. Чтобы железо лучше усваивалось, терапевт рекомендовал сочетать мясо с продуктами с витамином С: сладким перцем, томатами, брокколи, капустой, зеленью, цитрусовыми.
«Чай и кофе желательно пить не вместе с таким приемом пищи, а спустя один-два часа, поскольку содержащиеся в них вещества снижают усвоение железа», — указал Губка.
Кроме того, он предупредил, что усвоению может мешать употребление большого количества молочных продуктов одновременно с мясом.
По словам эксперта, питание не поможет быстро поднять гемоглобин, оно лишь помогает поддерживать запасы железа и дополняет лечение. При выраженной анемии врач может назначать препараты железа. Необходимо установить точную причину железодефицита, для этого следует сдать общий анализ крови и оценить запасы железа, прежде всего ферритина.
Ранее россиянам рассказали, что употребление горячего чая сразу после еды может навредить здоровью. В напитке содержатся танины, которые связываются с белком и железом из пищи, препятствуя их усвоению.
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