Врач рассказал, какое мясо лучше всего поднимает гемоглобин

«Беременным и женщинам, планирующим беременность, печень и продукты из нее обычно не рекомендуются из-за высокого содержания ретинола», — предупредил эксперт.

Для повседневного рациона подойдет порция нежирного красного мяса весом около 100–150 граммов в готовом виде несколько раз в неделю. Этот продкут следует чередовать с рыбой, птицей, яйцами, бобовыми. Чтобы железо лучше усваивалось, терапевт рекомендовал сочетать мясо с продуктами с витамином С: сладким перцем, томатами, брокколи, капустой, зеленью, цитрусовыми.

«Чай и кофе желательно пить не вместе с таким приемом пищи, а спустя один-два часа, поскольку содержащиеся в них вещества снижают усвоение железа», — указал Губка.

Кроме того, он предупредил, что усвоению может мешать употребление большого количества молочных продуктов одновременно с мясом.

По словам эксперта, питание не поможет быстро поднять гемоглобин, оно лишь помогает поддерживать запасы железа и дополняет лечение. При выраженной анемии врач может назначать препараты железа. Необходимо установить точную причину железодефицита, для этого следует сдать общий анализ крови и оценить запасы железа, прежде всего ферритина.

Ранее россиянам рассказали, что употребление горячего чая сразу после еды может навредить здоровью. В напитке содержатся танины, которые связываются с белком и железом из пищи, препятствуя их усвоению.

