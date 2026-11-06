«Там была полная неопределенность с тем, что такое опасное вождение. Возня вокруг этого идет уже года два-три. Пытались что-то дорабатывать. Но самое главное, что на сегодня неопределенность сохранилась. В случае принятия такого законопроекта, могли появиться коррупционные злоупотребления. Был бы такой способ собирать дань с водителей», – объяснил Синельщиков.

Термин «опасное вождение» ввели в ПДД еще в 2016 году. Однако в КоАП он закреплен не был. Под «опасным вождением» в Правилах дорожного движения понимаются резкие торможения или перестроения и другие действия, которые создают угрозу жизни людей, целостности автомобилей и сооружений.

В 2024 году проект закона о введении штрафов за «опасное вождение» был принят в первом чтении. С тех пор документ находился на доработке. Несмотря на одобрение со стороны правительства РФ, у депутатов возникали к нему вопросы.

Ранее в Госдуме звучала инициатива отдать выявление «опасного вождения» на откуп искусственному интеллекту. Однако тогда же вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН напомнил об отсутствии в законе такого вида правонарушения.

