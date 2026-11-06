«Возня» и «дань»: Почему в Госдуме отвергли штрафы за опасное вождение
Если бы проект закона о штрафах за «опасное вождение» в нынешнем виде не был отклонен, он стал бы подспорьем для поборов на дорогах, заявил Юрий Синельщиков.
Несколько лет заинтересованные стороны пытались определиться с тем, что такое «опасное вождение», но до сих пор неопределенность так и не была устранена. Принятие закона в таком виде привело бы к коррупции, сказал НСН депутат Госдумы и юрист Юрий Синельщиков.
В Госдуме отказались от введения штрафов за опасное вождение, сочтя инициативу утратившей актуальность. Как пишет «Коммерсант», профильный комитет нижней палаты парламента рекомендовал отклонить проект о штрафах в 3–5 тысяч рублей. Депутаты требовали от правительства уточнить само понятие «опасное вождение», указывая на правовую неопределенность, однако договориться с МВД не удалось из-за занятости ведомства. По словам Синельщикова, неопределенность и стала причиной такого решения.
«Там была полная неопределенность с тем, что такое опасное вождение. Возня вокруг этого идет уже года два-три. Пытались что-то дорабатывать. Но самое главное, что на сегодня неопределенность сохранилась. В случае принятия такого законопроекта, могли появиться коррупционные злоупотребления. Был бы такой способ собирать дань с водителей», – объяснил Синельщиков.
Термин «опасное вождение» ввели в ПДД еще в 2016 году. Однако в КоАП он закреплен не был. Под «опасным вождением» в Правилах дорожного движения понимаются резкие торможения или перестроения и другие действия, которые создают угрозу жизни людей, целостности автомобилей и сооружений.
В 2024 году проект закона о введении штрафов за «опасное вождение» был принят в первом чтении. С тех пор документ находился на доработке. Несмотря на одобрение со стороны правительства РФ, у депутатов возникали к нему вопросы.
Ранее в Госдуме звучала инициатива отдать выявление «опасного вождения» на откуп искусственному интеллекту. Однако тогда же вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН напомнил об отсутствии в законе такого вида правонарушения.
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