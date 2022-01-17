Конъюнктивит назвали неспецифичным симптомом «омикрона»

Ранее британский терапевт Нина Аслам заявила, что о заражении «омикроном» может свидетельствовать конъюнктивит. По ее словам, он может быть даже при отсутствии других симптомов заболевания. При этом отмечается, что 50% пациентов с «омикрон»-штаммом сталкиваются с тремя классическими симптомами коронавируса: лихорадка, кашель и потеря обоняния.

Подтвердила, что конъюнктивит нельзя считать чем-то уникальным для штамма «омикрон», и врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Вирусные инфекции могут создавать конъюнктивит, это вполне закономерно. Для зрения это ничем не опасно. Вирусный конъюнктивит будет протекать как обычный конъюнктивит: жжение в глазах, ощущение песка, возможны бактериальные гнойные выделения», - отметила медик.

Ранее сообщалось, что симптомы штамма коронавируса «омикрон» часто напоминают ОРВИ, самые распространенные из них — головная боль, насморк и боль в горле. Об этом сообщила доктор Клэр Стивс из Великобритании, пишет MedikForum. Также, по ее словам, больные омикрон-штаммом могут жаловаться на сильную усталость, повышенную температуру, затуманенное сознание, ломоту в теле, ночную потливость.

