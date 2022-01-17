Терапевт назвала конъюнктивит возможным признаком заражения омикрон-штаммом

Конъюнктивит может быть симптомом нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом рассказала британский врач-терапевт Нина Аслам, пишет «Медик Форум».

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«Признаком инфицирования «омикроном» может быть конъюнктивит, представляющий собой воспаление конъюнктивы – тонкой мембраны, выстилающей внутреннюю часть век», — подчеркнула эксперт.

По словам Аслам, в выстилающих сетчатку, белок глаза, и веки клетках находятся клеточные рецепторы, связываясь с которыми коронавирус попадает в организм. Конъюнктивит может развиваться при бессимптомной форме COVID-19. При этом врач отметила, что в ряде случаев у пациентов может появиться тяжелый конъюнктивит при отсутствии респираторных симптомов, пишет Газета.ру.

Ранее специалист из лондонской клиники Флит-Стрит Ричард Дауд рассказал, как укрепить иммунитет и защититься от омикрон-штамма. По словам эксперта, необходимо вакцинироваться, соблюдать гигиену и социальную дистанцию, носить маски с высокой фильтрацией или респираторы, правильно питаться и не забывать о физической активности, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммВрачиКоронавирус
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