Стали известны самые распространенные симптомы омикрон-штамма

Симптомы штамма коронавируса «омикрон» часто напоминают ОРВИ, самые распространенные из них — головная боль, насморк и боль в горле. Об этом заявила доктор Клэр Стивс из Великобритании, пишет MedikForum.

Назван еще один симптом «омикрона»

Кроме того, больные омикрон-штаммом могут жаловаться на сильную усталость, повышенную температуру, затуманенное сознание, ломоту в теле, ночную потливость.

Как отметила доктор Стивс, несмотря на то, что новый штамм COVOD-19 более заразный по сравнению с другими мутациями, он вызывает менее тяжелые симптомы заболевания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияОмикрон-штаммКоронавирус
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