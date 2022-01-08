Стали известны самые распространенные симптомы омикрон-штамма
Симптомы штамма коронавируса «омикрон» часто напоминают ОРВИ, самые распространенные из них — головная боль, насморк и боль в горле. Об этом заявила доктор Клэр Стивс из Великобритании, пишет MedikForum.
Кроме того, больные омикрон-штаммом могут жаловаться на сильную усталость, повышенную температуру, затуманенное сознание, ломоту в теле, ночную потливость.
Как отметила доктор Стивс, несмотря на то, что новый штамм COVOD-19 более заразный по сравнению с другими мутациями, он вызывает менее тяжелые симптомы заболевания.
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