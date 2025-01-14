«Два раза в месяц!»: Автор запрета фастфуда для детей распространил его на пиццу и шаурму

Если в стране пропагандируют здоровый образ жизни, спорт и имеют цель увеличить продолжительность жизни россиян, то невозможно это сделать без контроля питания населения. Об этом в беседе с НСН рассказал директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов.

Ранее Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав РФ с предложением рассмотреть возможность ведения запрета на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет. Соответствующие письма он отправил председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко. Об этом сообщили «Известия» 14 января. В комментарии для НСН Орлов отметил, что ребенок очень быстро привыкает к такой еде, при этом не успевая тратить полученные калории.