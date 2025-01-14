«Два раза в месяц!»: Автор запрета фастфуда для детей распространил его на пиццу и шаурму
В вопросе продажи детям фастфуда должна действовать такая же схема, как с алкоголем и сигаретами, чтобы избежать тяжелых последствий в будущем, заявил НСН Антон Орлов.
Если в стране пропагандируют здоровый образ жизни, спорт и имеют цель увеличить продолжительность жизни россиян, то невозможно это сделать без контроля питания населения. Об этом в беседе с НСН рассказал директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов.
Ранее Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав РФ с предложением рассмотреть возможность ведения запрета на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет. Соответствующие письма он отправил председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко. Об этом сообщили «Известия» 14 января. В комментарии для НСН Орлов отметил, что ребенок очень быстро привыкает к такой еде, при этом не успевая тратить полученные калории.
«Фастфуд - это еда, которая насыщена большим количеством калорий, солью, сахаром, трансжирами, углеводами. Это гамбургеры, картошка фри, лапша быстрого приготовления, шаурма, пицца. Такая продукция дает быстрое насыщение, но буквально через 2-3 часа ты снова голоден. Основная проблема в том, что если вы зайдете в ресторан быстрого питания, то там продается так называемое комбо из гамбургера, картошки и колы. Оно несет в себе сразу половину запаса энергии на день. Ребенок потребляет эту энергию и не успевает ее тратить, впоследствии привыкая к такой еде», - отметил он.
Орлов уточнил, что продажа такой пищи должна осуществляться под ответственность родителей.
«Если родители считают, что они могут побаловать своих детей фастфудом, то это под их ответственность. Потому что фастфуд - это еда с усилителями вкуса. Дети ее любят. Два раза в месяц от этого вреда не будет. Но надо понимать, что нельзя одну руку держать в кипятке, а другую в холодной воде. То есть если мы на национальном уровне боремся за здоровье населения, пропагандируем спорт, здоровый образ жизни, делаем спортивные комплексы и выступаем за то, чтобы средний уровень жизни россиян к 2030 году достиг 78 лет, то мы не можем не думать о питании. Поэтому, да, продажи по паспорту, как с алкоголем и сигаретами», - пояснил он.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в разговоре с НСН заявил, что запрет на продажу фастфуда детям до 18 лет будет нарушать права потребителей, если не будет доказано, что это необходимо в целях оздоровления нации.
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