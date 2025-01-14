«Два раза в месяц!»: Автор запрета фастфуда для детей распространил его на пиццу и шаурму

В вопросе продажи детям фастфуда должна действовать такая же схема, как с алкоголем и сигаретами, чтобы избежать тяжелых последствий в будущем, заявил НСН Антон Орлов.

Если в стране пропагандируют здоровый образ жизни, спорт и имеют цель увеличить продолжительность жизни россиян, то невозможно это сделать без контроля питания населения. Об этом в беседе с НСН рассказал директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов.

Ранее Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав РФ с предложением рассмотреть возможность ведения запрета на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет. Соответствующие письма он отправил председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко. Об этом сообщили «Известия» 14 января. В комментарии для НСН Орлов отметил, что ребенок очень быстро привыкает к такой еде, при этом не успевая тратить полученные калории.

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«Фастфуд - это еда, которая насыщена большим количеством калорий, солью, сахаром, трансжирами, углеводами. Это гамбургеры, картошка фри, лапша быстрого приготовления, шаурма, пицца. Такая продукция дает быстрое насыщение, но буквально через 2-3 часа ты снова голоден. Основная проблема в том, что если вы зайдете в ресторан быстрого питания, то там продается так называемое комбо из гамбургера, картошки и колы. Оно несет в себе сразу половину запаса энергии на день. Ребенок потребляет эту энергию и не успевает ее тратить, впоследствии привыкая к такой еде», - отметил он.

Орлов уточнил, что продажа такой пищи должна осуществляться под ответственность родителей.

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«Если родители считают, что они могут побаловать своих детей фастфудом, то это под их ответственность. Потому что фастфуд - это еда с усилителями вкуса. Дети ее любят. Два раза в месяц от этого вреда не будет. Но надо понимать, что нельзя одну руку держать в кипятке, а другую в холодной воде. То есть если мы на национальном уровне боремся за здоровье населения, пропагандируем спорт, здоровый образ жизни, делаем спортивные комплексы и выступаем за то, чтобы средний уровень жизни россиян к 2030 году достиг 78 лет, то мы не можем не думать о питании. Поэтому, да, продажи по паспорту, как с алкоголем и сигаретами», - пояснил он.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в разговоре с НСН заявил, что запрет на продажу фастфуда детям до 18 лет будет нарушать права потребителей, если не будет доказано, что это необходимо в целях оздоровления нации.

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ФОТО: ТАСС / Александр Артеменко
ТЕГИ:ЗдоровьеПитаниеФастфуд

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