Ученые выяснили, что фастфуд наносит вред здоровью сердца и сосудов за три недели
Регулярное потребление тортов и бургеров в течение трех недель повышает уровень холестерина в крови и приводит к нежелательным изменениям в работе сердечно-сосудистой системы, сообщают ученые из Оксфордского университета.
Для исследования 16 здоровых мужчин поделили на две группы. На протяжении 24 дней добровольцы из первой группы придерживались диеты с большим количеством насыщенных жиров. Эксперимент показал, что у этой группы людей снизилась эластичность артерий и повысился уровень «плохого» холестерина НПЛП в крови, что является главными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
За три недели исследования мужчины не набрали веса, однако жир, запасенный печенью, увеличился на 20%. Его избыток повышает риск развития сахарного диабета второго типа, уточняют ученые.
Ранее врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова сообщила, что для поддержания здоровья сердца в пожилом возрасте следует придерживаться сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru