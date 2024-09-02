Ученые выяснили, что фастфуд наносит вред здоровью сердца и сосудов за три недели

Для исследования 16 здоровых мужчин поделили на две группы. На протяжении 24 дней добровольцы из первой группы придерживались диеты с большим количеством насыщенных жиров. Эксперимент показал, что у этой группы людей снизилась эластичность артерий и повысился уровень «плохого» холестерина НПЛП в крови, что является главными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

За три недели исследования мужчины не набрали веса, однако жир, запасенный печенью, увеличился на 20%. Его избыток повышает риск развития сахарного диабета второго типа, уточняют ученые.

Ранее врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова сообщила, что для поддержания здоровья сердца в пожилом возрасте следует придерживаться сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, передает «Радиоточка НСН».

