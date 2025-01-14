«Нарушит права»: В Союзе потребителей не поддержали запрет на продажу фастфуда детям

«Это очень непростой вопрос. В данном случае невозможно сказать однозначно, нарушаются ли права потребителей. Потому что у государства есть право в целях оздоровления нации ограничивать в обороте те или иные вещи, которые нашему здоровью вредят. Фастфуд не очень полезен, это понятно. Если будут проведены экспертные обсуждения, оценки, в которых специалисты придут к выводу, что фастфуд вреден для детей в большей степени, что подростков надо ограничить в этом, то запрет вполне допустим. Тогда никакого нарушения не будет. Но пока я не вижу никакой аргументации, у нас много вредных продуктов питания. Мы теперь будем все это маркировать «18+»? Какие-то ингредиенты запрещают у нас и в других странах, но запрет на продукты питания я не вспомню. Звучит как какая-то популистская идея», - объяснил он.

Ранее японские ученые из Университета Окаямы выяснили, что досуг на свежем воздухе может защитить детей младшего возраста от ожирения. По сравнению с детьми, не имеющими опыта игр на открытом воздухе, у их любящих играть на улице сверстников вероятность избыточного веса или ожирения была на 15% ниже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

