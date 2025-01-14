«Нарушит права»: В Союзе потребителей не поддержали запрет на продажу фастфуда детям
Алексей Койтов заявил НСН, что существует много не очень полезных продуктов питания, но никто не запрещает их продавать.
Запрет на продажу фастфуда детям до 18 лет будет нарушать права потребителей, если не будет доказано, что это необходимо в целях оздоровления нации, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в разговоре с НСН.
Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Министерство здравоохранения РФ с предложением рассмотреть возможность ведения запрета на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет. Койтов отметил, что такой практики в мире не существует.
«Это очень непростой вопрос. В данном случае невозможно сказать однозначно, нарушаются ли права потребителей. Потому что у государства есть право в целях оздоровления нации ограничивать в обороте те или иные вещи, которые нашему здоровью вредят. Фастфуд не очень полезен, это понятно. Если будут проведены экспертные обсуждения, оценки, в которых специалисты придут к выводу, что фастфуд вреден для детей в большей степени, что подростков надо ограничить в этом, то запрет вполне допустим. Тогда никакого нарушения не будет. Но пока я не вижу никакой аргументации, у нас много вредных продуктов питания. Мы теперь будем все это маркировать «18+»? Какие-то ингредиенты запрещают у нас и в других странах, но запрет на продукты питания я не вспомню. Звучит как какая-то популистская идея», - объяснил он.
Ранее японские ученые из Университета Окаямы выяснили, что досуг на свежем воздухе может защитить детей младшего возраста от ожирения. По сравнению с детьми, не имеющими опыта игр на открытом воздухе, у их любящих играть на улице сверстников вероятность избыточного веса или ожирения была на 15% ниже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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