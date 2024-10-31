Офтальмолог Шилова предупредила, что фастфуд может вызвать слепоту
Питание фастфудом может стать причиной необратимых изменений в организме человека. Об этом NEWS.ru заявила эксперт комитета Госдумы по охране здоровья и врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.
По её словам, это происходит из-за дефицита ключевых витаминов и минералов. Это, в том числе, витамины А и В12, а также фолиевая кислота, которые очень важны для глаз.
Эксперт указала, что в медицине описаны случаи, когда из-за длительного употребления фастфуда у подростков возникли серьёзные проблемы со зрением.
«Для каждого конкретного организма есть свой срок, но даже несколько недель могут существенно ухудшить состояние организма и в некоторых случаях вызвать необратимые изменения», — заключила Шилова.
Ранее главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова заявила, что половое влечение снижают сахар и алкоголь, фастфуд, полуфабрикаты и обработанные продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru