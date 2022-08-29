«Утренний фильтр»: Онищенко поддержал ежедневную проверку температуры школьников
Измерение температуры позволит выявить ребенка, находящегося на стадии заболевания, сказал НСН академик РАН Геннадий Онищенко.
Проведение термометрии школьников – адекватная мера, которая позволит выявить ребенка, находящегося на стадии заболевания, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в наступающем учебном году в школах сохранится практика, когда всем детям, учителям и персоналу на входе измеряют температуру. В силе и требование к сотрудникам столовых носить маски. При этом отменены медицинские справки для посещения ребенком школы, если он был в контакте с больным COVID-19. Онищенко считает, что это адекватные меры.
«Это называется утренний фильтр, и это правильная мера. Другого и не требуется. Потому что начнется рост заболеваемости гриппом. Что касается справки, то цена ей равна стоимости листка бумаги, на котором написали, что эпидокружение нормальное. Никто в такой ситуации не в состоянии оценить реальное эпидокружение», - сказал Онищенко.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что бесконтактные градусники перед использованием должны пройти поверку.
«Они не дают 100-процентной гарантии, но на этапе настороженности, когда любой ребенок находится на стадии заболевания, его выявит. Но, бесконтактные термометры должны быть поверенные, а не те, которые валялись с позапрошлого года, а их сейчас взяли», - пояснил Онищенко.
Ранее центр Гамалеи сообщил, что летальность от коронавируса снизилась и находится на уровне 0,33%.
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