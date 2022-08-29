«Утренний фильтр»: Онищенко поддержал ежедневную проверку температуры школьников

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в наступающем учебном году в школах сохранится практика, когда всем детям, учителям и персоналу на входе измеряют температуру. В силе и требование к сотрудникам столовых носить маски. При этом отменены медицинские справки для посещения ребенком школы, если он был в контакте с больным COVID-19. Онищенко считает, что это адекватные меры.

«Это называется утренний фильтр, и это правильная мера. Другого и не требуется. Потому что начнется рост заболеваемости гриппом. Что касается справки, то цена ей равна стоимости листка бумаги, на котором написали, что эпидокружение нормальное. Никто в такой ситуации не в состоянии оценить реальное эпидокружение», - сказал Онищенко.