«Рассадник вирусов!»: Иммунолог призвал вернуть в школы антиковидные меры
В российских школах и детских садах отменены все эффективные средства профилактики коронавируса и простудных заболеваний, а значит, в сентябре эти учреждения превратятся в «рассадник вирусов», предупредил врач-иммунолог Владимир Болибок.
По мнению специалиста, родители должны требовать от руководства школ вернуть некоторые меры – например, разделять детей на потоки, чтобы они находились в одном классе, ходили на перемены и столовую в разное время. В детских садах целесообразно ввести пропускной режим и не пускать туда никого, кроме детей и персонала, сказал иммунолог «Вечерней Москве».
Кроме того, иммунолог призвал уделить внимание защите верхних дыхательных путей.
«Ребенку можно дать леденцы с экстрактом лекарственных трав, чтобы снизить воздействие вирусов на слизистую. Слюна смывает вирус в желудочно-кишечный тракт. Там при наличии соляной кислоты он погибает», — предложил эксперт.
Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть коронавирусом, однако уже не так тяжело – в основном бессимптомно или с симптомами обычной ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru