«Рассадник вирусов!»: Иммунолог призвал вернуть в школы антиковидные меры

В российских школах и детских садах отменены все эффективные средства профилактики коронавируса и простудных заболеваний, а значит, в сентябре эти учреждения превратятся в «рассадник вирусов», предупредил врач-иммунолог Владимир Болибок.

По мнению специалиста, родители должны требовать от руководства школ вернуть некоторые меры – например, разделять детей на потоки, чтобы они находились в одном классе, ходили на перемены и столовую в разное время. В детских садах целесообразно ввести пропускной режим и не пускать туда никого, кроме детей и персонала, сказал иммунолог «Вечерней Москве».