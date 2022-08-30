Роспотребнадзор: дети стали чаще болеть коронавирусом

Дети стали чаще болеть COVID-19, однако в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или как ОРВИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Онищенко: Не вижу необходимости вакцинировать детей от коронавируса

По его словам, при штамме коронавируса «омикрон» не отмечается и случаев мультивоспалительного синдрома, который раньше встречался достаточно часто. Уточняется, что если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших COVID-19, то сейчас это около 18%.

Проведение термометрии школьников – адекватная мера, которая позволит выявить ребенка, находящегося на стадии заболевания, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияДетиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры