Роспотребнадзор: дети стали чаще болеть коронавирусом
Дети стали чаще болеть COVID-19, однако в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или как ОРВИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
По его словам, при штамме коронавируса «омикрон» не отмечается и случаев мультивоспалительного синдрома, который раньше встречался достаточно часто. Уточняется, что если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших COVID-19, то сейчас это около 18%.
Проведение термометрии школьников – адекватная мера, которая позволит выявить ребенка, находящегося на стадии заболевания, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- Роспотребнадзор: дети стали чаще болеть коронавирусом
- В Италии рассказали о секретном триумфе Путина
- Словакия выразит протест российскому послу за участие в митинге памяти
- СМИ: Байден попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню
- СМИ: в Британии украинские беженцы пожаловались на бедственное положение
- Украина нанесла массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС
- Вучич: Ведется поиск альтернативы российскому топливу
- S7 вернет иностранным лизингодателям два Boeing 737-8 MAX
- В США не исключили обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ
- На Украине заявили о планах вступить в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru