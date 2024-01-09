Иммунолог Крючков назвал конец февраля пиком заболеваемости ОРВИ и гриппом
Николай Крючков рассказал в эфире НСН о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом, пик которой ожидается в конце февраля.
В конце декабря заболеваемость ОРВИ снижается, на январских праздниках сходит на нет, а пика достигает к концу февраля, заявил НСН кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
«Сейчас только начинается рост заболеваемости различными ОРВИ. Мы видим, что где-то с 25 декабря начинается просадка заболеваемости, достигая минимума на январских праздниках. Потом заболеваемость начинает медленно-медленно расти. Это касается всех инфекций, COVID-19 в том числе. Сейчас мы видим рост заболеваемости, пика ждем в конце февраля. К концу апреля грипп и ОРВИ сойдут на нет, а у COVID-19 будет наблюдаться гораздо меньшее снижение заболеваемости», - сказал собеседник НСН.
При этом Крючков предупредил, что если человек переболел в декабре гриппом А, например, то на сезон ему хватит иммунитета, но защиты от условного гриппа Б у него не будет.
«В принципе грипп тяжело подтверждается, это могла быть коронавирусная инфекция или любая другая ОРВИ. Так что, если в декабре действительно был грипп, то этим же типом гриппа человек в этом сезоне не заболеет. Кто вакцинировался от гриппа, тот молодец. Чтобы уменьшить риск заболевания, нужно не ездить в часы пик, дистанцироваться, проветривать помещение, обрабатывать руки, носить маски. Эти меры лучше спасают от гриппа, чем от коронавируса даже. Также важно тестироваться на COVID-19 и грипп, отслеживать свое состояние. Если плохо, то нужно обязательно обращаться к врачу. При возникновении симптомов, нужно не ходить на работу или учебу в течение пяти-семи дней, ограничить свои контакты с людьми», - отметил врач.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад только к середине-концу марта, а в январе будет только усиливаться.
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