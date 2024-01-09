Иммунолог Крючков назвал конец февраля пиком заболеваемости ОРВИ и гриппом

При этом Крючков предупредил, что если человек переболел в декабре гриппом А, например, то на сезон ему хватит иммунитета, но защиты от условного гриппа Б у него не будет.

«В принципе грипп тяжело подтверждается, это могла быть коронавирусная инфекция или любая другая ОРВИ. Так что, если в декабре действительно был грипп, то этим же типом гриппа человек в этом сезоне не заболеет. Кто вакцинировался от гриппа, тот молодец. Чтобы уменьшить риск заболевания, нужно не ездить в часы пик, дистанцироваться, проветривать помещение, обрабатывать руки, носить маски. Эти меры лучше спасают от гриппа, чем от коронавируса даже. Также важно тестироваться на COVID-19 и грипп, отслеживать свое состояние. Если плохо, то нужно обязательно обращаться к врачу. При возникновении симптомов, нужно не ходить на работу или учебу в течение пяти-семи дней, ограничить свои контакты с людьми», - отметил врач.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад только к середине-концу марта, а в январе будет только усиливаться.

