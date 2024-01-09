«Вернулись с вирусами»: Инфекционист предрек рост заболеваемости гриппом и COVID-19

«Сейчас был небольшой перерыв в росте заболеваемости, связанный с миграционным туристическим потоком, когда население выехало на новогодние каникулы. Так как сейчас все вернулись, рост заболеваемости продолжится. Сейчас идет заболеваемость гриппом H3N2 – это гонконгский грипп, он более тяжело протекает, чем классический грипп H1N1. Одновременно идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и другими сезонными вирусными инфекциями. Плюс население привезет вирусы из других стран, которые циркулируют в тех регионах. К концу января мы увидим рост заболеваемости, она будет как в декабре, возможно даже больше. Стабилизация, скорее всего, будет только к середине-концу марта», - сказал Тимаков.

Он отметил, что при первых признаках заболевания необходимо вовремя выявить тип инфекции, чтобы сразу начать принимать нужные противовирусные препараты.

«Если человек переболел гриппом, это не означает, что он не заболеет другими ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Если человек переболел гриппом H3N2, то грипп H1N1 может спокойно заразить, если нет прививки. Защититься в период, когда сразу несколько опасностей, поможет только вовремя выявленная инфекция, которая пришла, нужно смотреть, чем болели до этого, вовремя начинать принимать специфические противовирусные препараты и стараться снизить вирусную нагрузку: маски, промывание носоглотки», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что после первой декады января начнется экономическая и учебная активность, когда снова пойдет рост заболеваемости гриппом, при этом более интенсивно показателей 2022 года, передает «Радиоточка НСН».