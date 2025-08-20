В России объяснили рекордные поставки черешни из Узбекистана
Российская черешня практически не продается в магазинах из-за нехватки специального оборудования, позволяющего охлаждать ягоду сразу после сбора, сказала НСН Ирина Козий.
В России выращивается не более 10% черешни, которая попадает на стол к россиянам, высокие поставки ягоды из Узбекистана объясняются тем, что республика стала единственной страной, где урожай не пострадал из-за заморозков. Об этом НСН заявила руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Россия остается главным импортером черешни из Узбекистана в январе-июле 2025 года. Объем импорта составил 18,2 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. Козий отметила, что сезон черешни в северном полушарии уже на исходе, а в России ее выращивают только в южных регионах.
«Сезон черешни в северном полушарии уже практически завершился. Могут быть небольшие поставки после хранения, но урожай закончили собирать примерно в середине июля. Отмечу, что черешня плохо переносит морозы, поэтому в России эту культуру выращивают только в самых южных регионах (примерно до Ростовской области). Севернее имеет смысл высаживать вишню, которая лучше чувствует себя холодной зимой. Объем урожая черешни в России обычно не превышает 10% от общего объема потребления этой культуры в нашей стране. Основной объем импортируется из стран с более теплым климатом — кроме Узбекистана, это Турция, Азербайджан, Сербия, Молдавия и другие государства. Зимой мы получаем черешню в основном из стран Южной Америки», — сказала Козий.
Собеседница НСН добавила, что российскую черешню в магазинах встретить практически невозможно.
«Российская черешня почти не попадает на полки магазинов, так как в нашей стране очень мало хозяйств, которые выращивают ее, собирают и готовят к реализации в соответствии с необходимыми стандартами. Один из критически важных этапов сбора урожая — охлаждение плодов сразу после сбора урожая. Для этого обычно используются установки гидрокулинга, которые очень редко встречаются у российских производителей. Поэтому российская черешня чаще продается на открытых рынках в южных регионах, а не в магазинах. Цену черешни на магазинных полках определяет импортная продукция, составляющая основной объем продаж», — заявила она.
В заключение Козий указала на то, что почти все страны испытывали трудности с урожаем черешни в этом году, однако Узбекистана такие сложности не коснулись.
«С урожаем черешни в этом году были сложности, так как резкое похолодание в конце первой декады апреля совпало с цветением этой культуры как в южных регионах России, так и в основных странах-поставщиках — Турции, Молдавии, Сербии. Не пострадал урожай только в Узбекистане. Соответственно, черешни в этом сезоне было мало, а цены были выше обычного», — подытожила она.
Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова заявила, что благодаря наличию фитоэстрогенов черешня помогает в профилактике женских заболеваний, однако большое количество этих ягод не следует есть людям, которые страдают от послабления стула, так как кожица черешни — клетчатка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гидролог объяснил, как поднять уровень воды в Волге
- Эколог спрогнозировал новые выбросы мазута в Краснодарском крае осенью
- Хакеры заявили о взломе базы ВСУ с данными о погибших и пропавших
- Россиян предупредили о «беспризорниках» из-за запрета учиться в школе без русского языка
- Россия предложила повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной
- В России объяснили рекордные поставки черешни из Узбекистана
- В Госдуме рассказали, кому из бюджетников с 1 октября повысят зарплату
- Лавров назвал гарантии безопасности Украине без участия РФ «путем в никуда»
- Вирусолог назвал месяцы, в которые следует прививаться от гриппа
- Туристам рассказали, как не нарваться на фейковое турагентство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru