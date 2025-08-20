В Госдуме рассказали, кому из бюджетников с 1 октября повысят зарплату
20 августа 202515:00
Зарплаты у ряда работников бюджетной сферы вырастут с 1 октября. Об этом сайту aif.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она уточнила, что повышение составит 7,6% и затронет «сотрудников органов исполнительной власти региональных и муниципальных ведомств, силовых структур».
«Действующим военнослужащим и военным пенсионерам также повысят выплаты на 7,6%», - добавила парламентарий.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что россиянам для ощущения счастья в среднем требуется 226 921 рубль ежемесячно, сообщает RT.
