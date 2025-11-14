«В виноградных косточках содержится вещество процианидин. У нас в организме есть клетки, которые быстрее стареют. В зависимости от органа срок обновления клеток отличается. Проблема в том, что часть клеток уже состарилась и им бы уже стоит освободить место для новых, но они остаются и занимают место, не выполняя полезных функций. Предполагается, что вот это вещество заставляет погибать эти клетки и освобождать место для новых. Это похоже на то, как химиотерапия действует на раковые клетки», - рассказал он.

При этом генетик отметил, что китайские таблетки решают лишь часть проблемы, однако пока еще никто не придумал, как стимулировать деление новых клеток.

«Проблема в том, что у людей есть некий предел деления клеток. Больше 20 лет назад было обнаружено, что этот гипотетический предел у человека наступает где-то к 150 годам. Поэтому еще тогда стали говорить, что человек может дожить до этого возраста. Какая стоит задача: каким-то образом обеспечить, чтобы из-за болезней, из-за рака, из-за старых клеток человек не умер раньше. Проблема и в том, что предел деления гипотетический, много разных факторов, плюс мы до конца не знаем механизмы, которые ограничивают деление клеток. Так что в данном случае это лишь попытка решить только одну проблему. А для стимулирования деления новых клеток нужны еще какие-то вещества», - рассказал он.