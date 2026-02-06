В Госдуме предложили россиянам «удаленку» вместо больничного
В Госдуме разработали проект закона, в соответствие с которым при некоторых заболеваниях, не представляющих опасности для окружающих, сотрудник может перейти на «удаленку», а не брать больничный лист, сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу, среди авторов которой депутат Ярослав Нилов.
«Было бы логично адаптировать трудовое право под цифровую эпоху», — заявил парламентарий. Законопроект, внесенный в Думу, разрешает заключать с работником особое соглашение на период болезни с сохранением среднего заработка, но без оформления листка нетрудоспособности. Это позволит сотрудникам, чувствующим себя достаточно хорошо, оставаться в рабочем процессе, а компаниям — сохранять эффективность.
Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс. Если закон примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Ранее психолог предупредила о рисках работы в офисе открытого типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
