В Госдуме предложили россиянам «удаленку» вместо больничного

«Было бы логично адаптировать трудовое право под цифровую эпоху», — заявил парламентарий. Законопроект, внесенный в Думу, разрешает заключать с работником особое соглашение на период болезни с сохранением среднего заработка, но без оформления листка нетрудоспособности. Это позволит сотрудникам, чувствующим себя достаточно хорошо, оставаться в рабочем процессе, а компаниям — сохранять эффективность.

Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс. Если закон примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

