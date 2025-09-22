Россиянам назвали причины рекордного долголетия японцев

По его словам, климат в Японии без резких перепадов. Что касается кухни, то она отличается обилием свежих морепродуктов, а сами японцы - умеренным употреблением пищи.

«В-третьих, спокойствие, которое во многом связано с местной религией, то есть это синтоизм и даосизм», - подчеркнул эксперт.

Ранее жительницы Японии в 40-й раз установили мировой рекорд по продолжительности жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

