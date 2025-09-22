Россиянам назвали причины рекордного долголетия японцев
Долголетие японцев может объясняться тремя причинами: климатом, питанием и религией. Об этом сайту aif.ru заявил геронтолог Валерий Новоселов.
По его словам, климат в Японии без резких перепадов. Что касается кухни, то она отличается обилием свежих морепродуктов, а сами японцы - умеренным употреблением пищи.
«В-третьих, спокойствие, которое во многом связано с местной религией, то есть это синтоизм и даосизм», - подчеркнул эксперт.
Ранее жительницы Японии в 40-й раз установили мировой рекорд по продолжительности жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru