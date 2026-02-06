СМИ: Смоделированные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой Москвы

По данным издания, в ходе учений, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тыс. военнослужащих. Согласно сценарию, РФ объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по захвату литовского города Марьямполе.

Заявления о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы Вашингтон не стали инициировать применение 5-й статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону. При этом Германия заняла выжидательную позицию, а Польша не решилась перебросить их через границу в Литву.

Ранее стало известно, что Польша оказалась не готова к современной войне. Страна оказалась не готова к угрозам беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

