СМИ: Смоделированные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой Москвы
Военные маневры, моделирующие конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом в Литве, завершились победой Москвы, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, в ходе учений, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тыс. военнослужащих. Согласно сценарию, РФ объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по захвату литовского города Марьямполе.
Заявления о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы Вашингтон не стали инициировать применение 5-й статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону. При этом Германия заняла выжидательную позицию, а Польша не решилась перебросить их через границу в Литву.
Ранее стало известно, что Польша оказалась не готова к современной войне. Страна оказалась не готова к угрозам беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
