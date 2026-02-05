Детсад в Дагестане, в котором дети отравились газом, не имел лицензий
Детский сад в селе Параул, где 10 детей отравились угарным газом, размещался в одноэтажном доме без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.
По его словам, учреждение функционировало в приспособленном помещении, при этом у контролирующих структур и районных властей возникли вопросы о том, почему информация о его работе ранее не была выявлена органами управления образованием и администрацией района. Меликов подчеркнул, что ситуация требует принципиальной оценки.
Глава республики поручил провести объективное расследование произошедшего с участием правоохранительных органов и установить ответственность должностных лиц, допустивших работу детского сада без разрешительных документов.
Инцидент произошел в понедельник. 10 детей были госпитализированы из частного детского сада в Карабудахкентском районе с признаками отравления угарным газом. Троих из них выписали в тот же день, остальных — в среду, передает «Радиоточка НСН».
