Детсад в Дагестане, в котором дети отравились газом, не имел лицензий

Детский сад в селе Параул, где 10 детей отравились угарным газом, размещался в одноэтажном доме без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.

По его словам, учреждение функционировало в приспособленном помещении, при этом у контролирующих структур и районных властей возникли вопросы о том, почему информация о его работе ранее не была выявлена органами управления образованием и администрацией района. Меликов подчеркнул, что ситуация требует принципиальной оценки.

Глава республики поручил провести объективное расследование произошедшего с участием правоохранительных органов и установить ответственность должностных лиц, допустивших работу детского сада без разрешительных документов.

Инцидент произошел в понедельник. 10 детей были госпитализированы из частного детского сада в Карабудахкентском районе с признаками отравления угарным газом. Троих из них выписали в тот же день, остальных — в среду, передает «Радиоточка НСН».

