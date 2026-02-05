Детсад в Дагестане, в котором дети отравились газом, не имел лицензий

Детский сад в селе Параул, где 10 детей отравились угарным газом, размещался в одноэтажном доме без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.

По его словам, учреждение функционировало в приспособленном помещении, при этом у контролирующих структур и районных властей возникли вопросы о том, почему информация о его работе ранее не была выявлена органами управления образованием и администрацией района. Меликов подчеркнул, что ситуация требует принципиальной оценки.