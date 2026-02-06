СМИ: Европа готовится к российскому вторжению в 2026 году
Согласно недавним прогнозам европейских военных, Россия была готова напасть на НАТО к 2029 году, однако в последнее время оценки изменились, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, все более вероятным представляется проведение военной операции до того, как Европа, наращивающая вложения в оборону, будет готова дать полноценный отпор. Как заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс, Москва сможет перебросить к границам Североатлантического альянса большое количество войск в течение года.
По его словам, Москва увеличивает свои стратегические запасы, наращивает присутствие и вооружения вдоль границ НАТО. Аналитики утверждают, что даже без заключения мирного соглашения по Украине РФ может быстро высвободить до 200 тысяч солдат, перейдя от наступательных операций к удержанию позиций на украинском фронте.
Ранее смоделированные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
