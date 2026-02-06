Росфинмониторинг рассказал, зачем требуется ограничение на внесение наличных через банкоматы

В ведомстве заявили, что аферисты могут использовать внесение наличных через банкоматы в схемах по легализации доходов, полученных от скрытой преступной деятельности. В качестве примера указываются случаи, когда подставных граждан используют для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неизвестных источников.

В Росфинмониторинге отметили, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы будет способствовать снижению таких рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных лиц (дропов). Подчеркивается, что сотрудники банков при наличии соответствующих оснований смогут потребовать подтвердить источник происхождения вносимых на счет или вклад денег.

Инициатива об ограничении принадлежит Минфину РФ. Она направлена на «обеление» экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

