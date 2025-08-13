Слесарь или физик: Генетик раскрыл секрет гениальных детей
Интеллект ребенка может быть заложен с рождения, но он не разовьется без внешней среды, заявил НСН Евгений Лильин.
Показатели умственных способностей еще не гарантируют, что человек вырастет гением, для этого нужна поддержка извне, рассказал заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что богатые американцы инвестируют внушительные суммы в генетическое тестирование интеллектуальных способностей своих будущих детей. Некоторые руководители IT-компаний платят от $6 до $50 тысяч проектам, занимающимся прогнозированием уровня IQ будущего потомства с помощью генетического тестирования. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Врач отметил, что одного IQ-показателя недостаточно для получения гениального потомства.
«Что такое IQ вообще? Это умственная активность, которая определяет способности человека в будущем. Но здесь мы забываем одну гениальную фразу: любой IQ или проявление таланта требует внешнего воздействия. Можно быть гениальным музыкантом и никогда не петь. Можно быть гениальным физиком и не знать, что такое дифференциальное уравнение. То есть что-то сказать еще внутриутробно, что у нас растет что-то такое гениальное, это абсолютная чушь. Если мы не прибавим к этому внешнюю среду, мы можем получить полный ноль или, например, хорошего сталевара или слесаря, который будет закатывать глаза, когда он будет слышать Мендельсона или Моцарта», — подчеркнул он.
Ранее Лильин рассказал НСН, чем обернется для человечества создание искусственной ДНК.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему маркетплейсы не решают проблему с фейковыми массовыми заказами
- Россиянам объяснили, почему лекарства-аналоги бывают хуже оригинала
- Слесарь или физик: Генетик раскрыл секрет гениальных детей
- В Венгрии заявили, что Орбан поборется за власть с оппозицией от ЕС
- Макрон: Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине
- Назван срок блокировки голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram
- Трамп ответил американским СМИ, назвавшим встречу на Аляске «победой Путина»
- В России призвали снять с продажи «радиационные» китайские гибридные авто
- «Влюбился сразу!»: Вокалист «Гран-КуражЪ» о тандеме рока и актеров в «Гладиаторе»
- СМИ: Люди застряли на аттракционе в московском парке «Сказка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru