Слесарь или физик: Генетик раскрыл секрет гениальных детей

Интеллект ребенка может быть заложен с рождения, но он не разовьется без внешней среды, заявил НСН Евгений Лильин.

Показатели умственных способностей еще не гарантируют, что человек вырастет гением, для этого нужна поддержка извне, рассказал заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что богатые американцы инвестируют внушительные суммы в генетическое тестирование интеллектуальных способностей своих будущих детей. Некоторые руководители IT-компаний платят от $6 до $50 тысяч проектам, занимающимся прогнозированием уровня IQ будущего потомства с помощью генетического тестирования. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Врач отметил, что одного IQ-показателя недостаточно для получения гениального потомства.

«Что такое IQ вообще? Это умственная активность, которая определяет способности человека в будущем. Но здесь мы забываем одну гениальную фразу: любой IQ или проявление таланта требует внешнего воздействия. Можно быть гениальным музыкантом и никогда не петь. Можно быть гениальным физиком и не знать, что такое дифференциальное уравнение. То есть что-то сказать еще внутриутробно, что у нас растет что-то такое гениальное, это абсолютная чушь. Если мы не прибавим к этому внешнюю среду, мы можем получить полный ноль или, например, хорошего сталевара или слесаря, который будет закатывать глаза, когда он будет слышать Мендельсона или Моцарта», — подчеркнул он.

Ранее Лильин рассказал НСН, чем обернется для человечества создание искусственной ДНК.

