Показатели умственных способностей еще не гарантируют, что человек вырастет гением, для этого нужна поддержка извне, рассказал заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что богатые американцы инвестируют внушительные суммы в генетическое тестирование интеллектуальных способностей своих будущих детей. Некоторые руководители IT-компаний платят от $6 до $50 тысяч проектам, занимающимся прогнозированием уровня IQ будущего потомства с помощью генетического тестирования. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Врач отметил, что одного IQ-показателя недостаточно для получения гениального потомства.