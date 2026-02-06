Российская молодежь сократила траты из-за роста цен

Согласно ему, 56% россиян в возрасте до 25 лет отложили покупку новых вещей, пока не износятся старые. Среди граждан 26-35 лет аналогично поступили 51% опрошенных. В более возрастных категориях расходы сократил примерно каждый третий.

Чаще всего жители РФ отказывались тратить деньги на одежду и обувь (55%), косметику и средства ухода (44%), аксессуары и мелкую электронику (39%), декор и предметы интерьера (32%). Также россияне экономят на игрушках и коллекционных товарах (28%), спортивном инвентаре (25%), книгах и канцелярских принадлежностях (23%). Развлечения и досуг (21%) также попали под сокращение. 26% россиян заявили, что начали игнорировать сезонные скидки и акции.

Ранее стало известно, что россияне массово переходят в режим экономии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

