Эстония на три месяца закроет ночью два погранперехода с Россией

Правительство Эстонии решило на три месяца приостановить ночную работу автомобильных пунктов пропуска «Лухамаа» и «Койдула» на границе с Россией. Новые правила вступят в силу с 24 февраля, в дневное время погранпункты будут работать по 12 часов, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Власти объяснили решение необходимостью усилить контроль на границе на фоне «пограничных инцидентов». По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, закрытие пунктов пропуска в ночные часы позволит перераспределить ресурсы и уделить больше внимания другим участкам границы. Он подчеркнул, что дальнейшие шаги будут зависеть от ситуации и потребностей в сфере безопасности.