Эстония на три месяца закроет ночью два погранперехода с Россией

Правительство Эстонии решило на три месяца приостановить ночную работу автомобильных пунктов пропуска «Лухамаа» и «Койдула» на границе с Россией. Новые правила вступят в силу с 24 февраля, в дневное время погранпункты будут работать по 12 часов, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Власти объяснили решение необходимостью усилить контроль на границе на фоне «пограничных инцидентов». По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, закрытие пунктов пропуска в ночные часы позволит перераспределить ресурсы и уделить больше внимания другим участкам границы. Он подчеркнул, что дальнейшие шаги будут зависеть от ситуации и потребностей в сфере безопасности.

Министр внутренних дел Игорь Таро назвал сокращение режима работы логичным, указав на резкое снижение потока через восточную границу. По его словам, по сравнению с 2018 годом число пересечений сократилось примерно в пять раз и, вероятно, уже не вернется к прежним показателям.

Как отметил Таро, если в 2018 году границу пересекли 5,3 миллиона человек, то в 2025 году этот показатель составил 1 084 320. Более 600 тысяч пересечений пришлось на пункт в Нарве, тогда как через «Лухамаа» и «Койдула» прошло немногим более 200 тысяч человек на каждом пункте, передает «Радиоточка НСН».

