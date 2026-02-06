Пентагон призвали проверить SpaceX на предмет скрытых инвестиций из КНР

Американские сенаторы призвали Пентагон проверить компанию SpaceX миллиардера Илона Маска из-за опасений, что инвесторы из Китая могли тайно приобрести доли в компании, сообщает Reuters со ссылкой на письмо на имя главы военного ведомства США Пита Хегсета.

Законодатели считают, что китайские инвестиции могут угрожать национальной безопасности и потенциально ставят под удар ключевую военную, разведывательную и гражданскую инфраструктуру страны. Связанные с КНР инвесторы, якобы направляли средства через структуры на Каймановых островах и Британских Виргинских островах, чтобы скрыть покупку акций SpaceX.

В письме сенаторы просят Пентагон раскрыть масштабы возможного китайского участия в SpaceX. Отмечается, что недавнее приобретение SpaceX компании xAI усиливает срочность вопроса.

Ранее Маск назвал целью SpaceX встречу с инопланетянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

